В плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.



Денисова уточнила, что из 280 человек — 236 гражданские лица и 40 военнослужащих.



Кроме этого, она сообщила, что усложнилась ситуация с переводом осужденных лиц, которые к середине 2014 года отбывали наказание на оккупированных территориях.



«Сейчас 450 осужденных, в том числе 70 человек пожизненно лишенных свободы, не могут быть переведены на подконтрольную правительству Украины территорию», — отметила украинская омбудсвумен.



Она рассказала также, что РФ преследует по политическим мотивам 133 гражданина Украины. 114 из них находятся в незаконном заключении, из них: 15 — на территории временно оккупированного Крыма, 99 — в Российской Федерации. 78 — граждане Украины крымскотатарской национальности.