Украина не допустит событий аналогичных геноциду в Сребренице, так как придерживается политико-дипломатического пути урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» вечером 9 апреля.



Он напомнил, что в 2015 году Россия в Совете безопасности ООН голосовала против принятия резолюции о признании событий в Сребренице геноцидом, назвав документ «неконструктивным, конфронтационным и политически мотивированным»: «Я считаю, что наконец мы услышали от официальных представителей Кремля признание, что Сребреница — это геноцид. Может это раскаяние из их уст», — заявил вице-премьер.



В то же время, Резников убежден, что в Украине невозможен такой сценарий событий.



«Возможно ли это в Украине? Нет, невозможно. Во-первых, у Украины нет никаких планов насильственного освобождения территорий. Мы везде заявляем о политико-дипломатическом пути и для этого существует Нормандский формат и консультационная площадка в Минске.



Во-вторых, я хочу напомнить, что в 2014 году благодаря наемникам РФ под руководством российских военных были оккупированы Донецкая и Луганская области и две трети этих территорий были освобождены. Никакой кровавой резни там не происходило», — пояснил он.



Резников также заверил, что в Украине не будет войны: «Украина не планирует отвечать на провокации. У нас сильная армия, но мы не будем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс нам получить наступление со стороны нашего восточного соседа».

Убийство более 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице (Боснии и Герцеговине) произошло летом 1995 года. Резни в соседнем населенном пункте Жепа удалось избежать благодаря находившимся там для охраны украинским миротворцам.



К 20-летию трагических событий в Сребренице РФ ветировала резолюцию ООН о признании массового убийства геноцидом.



Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции 8 апреля заявил, что Россия готова «встать на защиту» жителей Донбасса, получивших российское гражданство, если там будет «устроена Сребреница».