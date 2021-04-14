На севере Донетчины возобновляют подачу воды после ремонта магистрального водопровода

Сегодня утром специалисты компании «Вода Донбасса» завершили аварийные работы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Выявленные порывы были устранены. С 08:00 началось заполнение системы водовода с последующим восстановлением подачи воды в полном объеме потребителям городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецк.



Накануне из-за проведения аварийных ремонтно-восстановительных работ на участке между вторым до третьим подъемами Второго Донецкого водопровода была сокращена подача воды ряду населенных пунктов.