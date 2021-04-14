«Метинвест» отказался от планов строительства своей политехники в мариупольском Горсаду

Компания «Метинвест» приняла решение перенести место строительство главного корпуса своего горно-металлургического университета из городского сада Мариуполя в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В компании заявляют, что предложенное для университета место находится за пределами Городского сада, а строительство не оказывало какого-либо влияния на сам сад.



При этом в компании отмечают, что с уважением относятся к желанию горожан сохранить вид городского сада.



«Поэтому Группа приняла решение перенести место строительства главного корпуса "Метинвест Политехники" и сейчас рассматривает различные варианты новых локаций, в том числе в других городах, где расположены предприятия компании», — говорится в сообщении.



28 марта в Горсаду состоялся первый митинг против строительства. А 31 марта группа активистов пришла протестовать на сессию горсовета.



Полиция ограничила доступ в зал заседаний и не пропускала активистов. Люди пытались прорваться через рамку металлоискателя.

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