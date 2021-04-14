Сыграли за «Л-ДНР»: 26 украинцам пожизненно запретили заниматься футболом

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно запретил любую деятельность, связанную с футболом, 26 участникам сборных группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщается на сайте УАФ.



Дело рассматривалось по заявлению Комитета по этике и честной игре УАФ и Службы безопасности Украины.



Спецслужба выяснила, что футболисты, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, выступали в составе сборных команд так называемых «республик». В частности, в составе сборной «ДНР» участвовали в товарищеском матче против сборной так называемой Республики Абхазия 25 сентября 2020 года, а 8-12 декабря 2020 года в составе команды «Восток-уголь» от «ЛНР» участвовали в турнире в Сухуми.



«За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненко С.А., Федотову Е.О., Пархоменко А.О., Охмату Е. И., Томазову С. С., Махно Я. М., Лагоде А. О., Бессалову А. Л., Фролову В.В., Асьмаеву С.В., Белавину Н.Е., Жарому С.С., Ткачеву А.С., Рябчинскому В.С., Варванину В.О., Майбороде О.О., Коновалову Р.В., Яковленко О.В., Еремину О.В., Циндрику С.О., Рудницкому И.В., Бебенину В.М., Дрыге С.С., Наумову Е.С., Захарову М.О., Зубахину И. О. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно», – говорится в сообщении УАФ.



Указанные футболисты могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения. контрольно-дисциплинарного комитета.

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