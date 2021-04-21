Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает призыв на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Как рассказали на Банковой, закон «позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысится их боеспособность во время военной агрессии, стремительно возрастет, а также быстро увеличиться боевой потенциал сил обороны и позволит своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности».



В Офисе президента добавили, что закон вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.



«Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и / или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное», — подчеркнули в сообщении.



Подписанный президентом закон реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.



«В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов)», — подытожили в Офисе президента.



Соответствующий закон Верховная Рада приняла 30 марта.