«ДНР»: 184 новых заболевших и 14 смертей среди пациентов с COVID-19

За минувшие сутки «Минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 184 новых случая инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений скончались 14 пациентов с таким диагнозом.



Всего с начала пандемии «ДНР» признала 31 821 случаев заболевания. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 4 094 пациента, 25 300 выписаны, 2 427 человек умерли.



За сутки выявлено 121 случай пневмоний, на 17 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 92. Всего на лечении 1285 пациентов с пневмониями, из них 573 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



Также по результатам проведенных 234 исследования с помощью экспресс-тестов было выявлено 69 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1219 пациента, ранее переболевший Covid-19.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.