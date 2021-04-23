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У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине

23 апреля 2021, 09:51

У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине

Журналисты программы «Схемы» проанализировали декларации депутатов Верховной Рады и нашли несколько случаев, когда в документах не хватает информации о принадлежащих им или их семьях активах — что может являться коррупционны правонарушением.

Как отмечается в расслеловании, семья сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Артура Герасимова владеет элитным домом в Испании общей площадью 120 квадратных метров.

Герасимов не отчитывается об этом семейном имуществе за рубежом

Нардеп от группы «Доверие» Сергей Шахов не указал в декларации жену и ее многомиллионные активы. На женщину, в частности, записан двухэтажный особняк площадью более 600 квадратных метров в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» под Киевом. Стоимость такой недвижимости оценивается более чем в 1,5 миллиона долларов.

Она также является владелицей 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров, еще одного коттеджа в «Солнечной долине», а с мая 2020 года — восьми квартир и восьми паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Сергей Шахов был избран в парламент по округу в Луганской области.

Народный депутат от фракции «Батькивщина», глава «Независимого профсоюза горняков Украины» Михаил Волынец в июне 2020 года продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен. И сразу же приобрел новую, в полтора раза большей площадью — в комплексе «Бульвар фонтанов» стоимостью более 7,5 миллионов гривен. Разницу в стоимости в 3,5 миллиона гривен Волынец покрыл из сбережений. Долю в покупку также внесла женщина, с которой, по словам нардепа, он проживает. На вопрос, почему в таком случае она не фигурирует в декларации, Волынец ответил: «Это не обязательно».

После продажи одной квартиры нардеп Волынец почти сразу приобрел новую — в элитном комплексе столицы

Cокрытие активов может являться нарушением антикоррупционного законодательства Украины.

Впрочем, как отмечают журналисты, даже если профильные ведомства и правоохранительные органы смогут это доказать — парламентариеям все равно не угрожает тюремное заключение, а лишь штраф, общественные работы, и максимум — частичное ограничение свободы — в специальном учреждении «открытого типа». Все из-за принятого в конце 2020-го года резонансного решения Конституционного суда, которым была отменена часть антикоррупционной реформы — в частности, и норма об уголовной ответственности.



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