Россияне заявили об ударе по промпредприятию в Самарской области

В Самарской области утром в субботу, 22 марта, гремели взрывы. В городе Чапаевск был нанесен удар по промышленному предприятию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.



«Сегодня рано утром врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска», — отметил он.



По словам чиновника, повреждения и пострадавших нет.



Кроме того, Федорищев отметил, что с помощью противовоздушной обороны был ликвидирован один беспилотник.



По данным оборонного ведомства РФ, в ночь на 22 марта ПВО сбила 47 дронов.



В сети пишут, что было атаковано предприятие по производству взрывчатых веществ «Промсинтез» в Чапаевске.



Ранее мы писали, что в ночь на 22 марта Ростовскую область Российской Федерации атаковали беспилотники. Под удар попали пять территорий региона, зафиксированы попадания в жилые дома.