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Кулеба: Пока расширение Нормандского формата невозможно, мы призываем партнеров давить на РФ

07 мая 2021, 10:48

Кулеба: Пока расширение Нормандского формата невозможно, мы призываем партнеров давить на РФ

О расширении Нормандского формата по Донбассу на данный момент речь не идет, потому что это требует согласия всех участников переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Расширение Нормандского формата требует согласия всех текущих участников. Прежде всего, России. Если на этом этапе изменение структуры Нормандского формата невозможна, то мы призываем наших друзей и партнерам помогать нам, а также Франции и Германии давить на Россию, чтобы она конструктивнее вела себя на переговорах», — сказал глава МИД во время брифинга в Киеве в пятницу.

В Нормандский формат переговоров входят Украина, Франция, Германия и Россия.

Ранее Кулеба рассказал, что президент Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 6 мая озвучил новый элемент стратегии по решению конфликта на Донбассе и передал его на рассмотрение американской администрации. Глава МИД дал понять, что о вхождении США в Нормандский формат речи не идет.

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