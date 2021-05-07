СБУ отказалась комментировать проекты обращений «ДНР» к Путину

В Службе безопасности отказались официально подтвердить или опровергнуть информацию о существовании проектов обращений группировки «ДНР» к президенту РФ Владимиру Путину. О получении проектов обращений в распоряжение украинской спецслужбы писала газета ZN.UA.



По данным издания, которое не публиковало фотографии проектов писем, в первом из трех обращений, подготовленных «МИД ДНР» на имя президента России за подписью «главы ДНР» Дениса Пушилина содержится просьба оказать военную помощь «ДНР», во втором — принять «ДНР» в состав России, в третьем — признать независимость «ДНР» и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ.



«Новости Донбасса» попросили спецслужбу подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также сообщить следующее — проинформированы ли партнеры Украины о существовании проектов обращений, а также какие действия предпринимаются в связи с возможной угрозой вторжения РФ на основании обращения «ДНР».



«Информация о результатах контрразведывательной и оперативно-поисковой деятельности, досудебных расследований, а также взаимодействия СБУ с иностранными партнерами по вопросам оперативно-служебной деятельности является информацией с ограниченным доступом», — говорится в ответе СБУ.



Кроме этого, там заявили, что оценку действиям представителей оккупационной администрации, участников незаконных вооруженных формирований и террористической организаций на временно оккупированных территориях должен дать суд.