СБУ проводит обыски в доме Медведчука

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в доме народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службе СБУ.



Исчерпывающие комментарии по этому поводу обещают предоставить позже.



По данным издания «Зеркало недели» там политик проживает вместе с семьей, пока в основном доме в Пуще-Водице проходит капитальный ремонт.

25 марта прошли обыски в офисах ОО «Украинский выбор — Право народа» в Киеве и Днепре.



Трем руководителям инициативных групп движения сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины).



По информации правоохранителей, подозреваемые участвовали в организации и проведении «референдума» на территории Крымского полуострова, чем способствовали его дальнейшей оккупации Российской Федерацией.