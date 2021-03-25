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Подозревают в содействии оккупации Крыма: СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

25 марта 2021, 11:50

Подозревают в содействии оккупации Крыма: СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

Служба безопасности Украины расследует участие общественной организации «Украинский выбор – право народа», лидером которой является Виктор Медведчук, в проведении в 2014 году незаконного референдума и выборов в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источников в правоохранительных органах, в четверг проходят обыски в офисах ОО «Украинский выбор – Право народа» в Киеве и Днепре.

Следователями СБУ установлено, что участники ОО «Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор – право народа" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти.

«Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины», – говорится в сообщении спецслужбы.

В СБУ отмечают, что организаторы «Украинского выбора» имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на полуострове, поскольку никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины. Только в 2017 году прекращение деятельности организаций «Украинского выбора» в Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством.

По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства организации к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым.

Отмечается, что следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

СБУ проводит следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и в 111 (государственная измена).

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