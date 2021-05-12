Фото: интернет-ресурс «Лови Лето»

Вот уже второй год из-за пандемии украинцы проводят отпуск в пределах своей страны. Выбор есть — горы, леса, каньоны, море и даже пустыня. Но отдых на пляже — это не только Одесса и Черное море. Приазовью тоже есть что предложить.



Так, Бердянск и Бердянская коса, входящая в состав Приазовского национального природного парка, — не менее привлекательные места украинского побережья Азовского моря.



Теплое море, песчаные пляжи, лечебные грязи лиманов, местная кухня и красота природы — главные причины, из-за которых туристы приезжают отдыхать в Бердянск.

Пляж «Солома». Фото: интернет-ресурс «Лови Лето»

Те, кто предпочитает отдых подальше от города — выбирают Бердянскую косу. Условно она делится на три участка — Ближняя, Средняя и Дальняя. На Ближней косе есть аквапарк, дельфинарий и зоопарк, на Средней — множество пляжных баров, на Дальней — уже начинается заповедник.

Фото: интернет-ресурс «Лови Лето»

На данный момент это место почти полностью застроено, что не лучшим образом сказывается на экологической ситуации. Но хорошая новость в том, что в палатке жить не придется. На Бердянской косе — более 120 баз отдыха, отелей, оздоровительных учреждений.



Добраться из косы в центр города можно и на маршрутном такси. Правда говорить о комфортной поездке в них сложно — автопарк не обновлялся давно, время курсирования ограничено — до 22:00.



В городе же и расположены основные развлекательные объекты — кафе, рестораны, клубы, аквапарк, аттракционы, кинотеатр, торговые и развлекательные центры.



Бердянск — небольшой провинциальный городок, поэтому не стоит ожидать комфорта уровня турецкого all inclusive или впечатлений равных по величине восторгу от величия, скажем, египетских пирамид.



Но тут есть на что посмотреть из архитектуры, несмотря на общую запущенность исторических объектов. Достойны внимания здание Бердянского государственного педагогического университета и Лютеранская кирха. Последняя — памятник архитектуры государственного значения, была возведена немецкой общиной Бердянска в 1903 году. Сейчас — один из немногих действующих лютеранских храмов Украины.



В городе есть несколько музеев. Два из них посвящены Петру Шмидту, и да, это два разных человека, еще один — краеведческий, есть и художественный.



Но более всего Бердянск известен большим количеством оригинальных памятников — комару-звонцу и жабе, бычку, рыбакам, сантехнику дяде Васе, наследникам лейтенанта Шмидта и прочее.



Стоит отметить, что сам город делится на две части — верхняя, так называемая «Гора» и нижняя. Последняя — ближе всего к береговой линии. Стоимость проживания будет зависеть, в том числе, и от этого фактора.



Выбор жилья довольно обширный — начиная с бюджетных вариантов от 100 гривен за койкоместо с человека с общим туалетом на улице или в конце коридора, и заканчивая апартаментами с Wi-Fi, телевизором, ванной комнатой, бассейном, кондиционером, холодильником, и прочим вплоть до завтрака прямо в номер, за 1700 гривен в сутки. В среднем номер с цивилизованными условиями будет стоить от 600 до тысячи гривен.



Согласно данным интернет-ресурса «Лови Лето», свои цены на 2021 год сформировали лишь 30% владельцев баз отдыха. Остальные — с ценами на новый сезон «тянут» до последнего. В целом, прогнозируется повышение на 10-15% в сравнении с прошлым годом.