Офис генпрокурора: Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста

В Офисе генерального прокурора народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, передает «Интерфакс-Украина».



«В Офисе генпрокурора проведены процессуальные действия с подозреваемым народным депутатом Украины. Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим, он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты», – сообщили агентству в Офисе генпрокурора.



Как отмечается, в этот же день Медведчук был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого.



«После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 года сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – заявили в Офисе генпрокурора.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с тогдашним замглавы российского правительства Дмитрием Козаком.



По результатам обысков, которые прошли в тот же день, точное местонахождение Медведчука правоохранители не установили.



Виктор Медведчук приходил к следователю в Офис генпрокурора 12 мая. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными. Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину.