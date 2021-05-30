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Вице-премьер при Януковиче назвал идеологию своей новой партии и сделал заявления по Донбассу

30 мая 2021, 12:42

Вице-премьер при Януковиче назвал идеологию своей новой партии и сделал заявления по Донбассу

Бизнесмен, бывший нардеп от Партии регионов и «Оппозиционного блока», вице-премьер и министр инфраструктуры в 2010-2012 годах Борис Колесников заявил о создании в Украине социал-консервативной партии. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«У меня есть команда единомышленников. Мы собрали лучших из лучших — профессионалов из разных секторов — медицины, образования, социальной сферы и экономики. В нашей команде — люди из Луцка, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и других областей, в том числе, Центральной Украины. Партия не имеет никакой географической привязки. И, как бы не пытались СМИ затянуть нас в региональную квартиру, утверждая, что мы — "партия регионов 2.0″ или "партия юго-востока" (что вообще исключено) — это не так», — сказал Колесников.

Он подчеркнул, что это будет общенациональная партия, включающая «лучших специалистов, имеющих позитивный бэкграунд в своей отрасли».

Колесников также рассказал о своем видении реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По его мнению, особый статус необходимо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу.

«Я бы дал всем 25 субъектам нашего государства особый статус. Что такое особый статус? Это, в том числе, муниципальная полиция, которая должна быть в каждом украинском городе», — сказал он.

Он также считает, что государственным языком должен оставаться украинский, как это закреплено в Конституции, но надо также дать право всем облсоветам вводить второй региональный язык.

По словам политика, начинать реинтеграцию этого региона необходимо с восстановления регулярного пассажирского сообщения.

«Давайте начнем с мелочей. Пассажирское, железнодорожное и автобусное движение — постоянное. Без унизительных пересадок и КПВВ», — отметил Колесников.

При этом он уточнил, что выступает против замораживания конфликта.

Ранее Колесников заявил, что созданием своей партии под названием «Украина — наш дом» занимается самостоятельно.

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