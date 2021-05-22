«Пленки Медведчука»: Эксперты проверяют их подлинность

Эксперты проверяют подлинность материалов расследования Bihus.Info о деятельности нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов. Об этом в программе в эфире телеканала «Дом» заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.



Он отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация, которую в настоящее время можно предать огласке.



«На брифинге, который проводил глава Службы безопасности Украины и генеральный прокурор, была озвучена только часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать», — сообщил представитель спецслужбы.



Дехтяренко дополнил, что существуют и другие факты, в отношении которых сейчас идет расследование, поэтому ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.



«Учитывая то, что следственные действия до сих пор продолжаются, по другим фактам мы пока что в публичную плоскость выходить не можем», — резюмировал спикер СБУ.

Журналисты Bihus.Info накануне выпустили расследование, в котором, как утверждается, звучат перехваты разговоров Медведчука с представителями Кремля и руководством группировок «ДНР»/«ЛНР» от 2014 года. В частности, в одном из разговоров Медведчук заявил, что стал посредником по просьбе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.



Сейчас наредп от ОПЗЖ Виктор Медведчук находится под домашним арестом по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.



Генпрокуратура подозревает Виктора Медведчука по трем статьям УК Украины: ч. 1 ст. 111 — госизмена, ч. 3 ст. 15 — покушение на уголовное преступление, ч. 1 ст. 438 — нарушение законов и обычаев войны. С 13 мая по решению суда политик находится под домашним арестом.



Виктор Медведчук заявил, что украинская власть официально уполномочила его вести переговоры с группировками «Л-ДНР» с 2014 года. Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что не уполномочивал народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на такие переговоры.