Как жителям ОРДЛО получить украинское свидетельство о рождении детей онлайн: Инструкция

В министерстве цифровой трансформации Украины разъяснили, как жители временно неподконтрольных украинской власти территорий могут оформить украинское свидетельство о рождении детей онлайн.



Данной услугой через сервис еМалятко воспользовались уже более 125 000 семей по всей Украине.



Родители детей в возрасте до 18 лет, рожденных на временно неподконтрольных Украине территориях, которые еще не получили украинское свидетельство о рождении, теперь могут воспользоваться сервисом еМалятко.



Для этого необходимо:



1. Подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд. Такая категория дел освобождается от уплаты судебного сбора.



2. К заявлению необходимо приложить:

– копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и / или медицинские справки,

– копии паспортов и идентификационных кодов родителей,

– копию свидетельства о браке (при наличии),

– другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).



3. С полученным номером судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги еМалятко на портале «Дія».



При получении услуги также доступны:

– присвоение номера налогоплательщика;

– присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР) и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР);

– помощь при рождении ребенка;

– регистрация места жительства ребенка (при условии регистрации одного из родителей в местах, где уже доступна услуга).



Подписать заявление еМалятко нужно своей электронной подписью, а затем получить свидетельство в отделе регистрации актов гражданского состояния в удобное время. Также данные из свидетельства можно будет добавить к документам в приложении «Дія».