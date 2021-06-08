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Как жителям ОРДЛО получить украинское свидетельство о рождении детей онлайн: Инструкция

08 июня 2021, 16:13

Как жителям ОРДЛО получить украинское свидетельство о рождении детей онлайн: Инструкция

В министерстве цифровой трансформации Украины разъяснили, как жители временно неподконтрольных украинской власти территорий могут оформить украинское свидетельство о рождении детей онлайн.

Данной услугой через сервис еМалятко воспользовались уже более 125 000 семей по всей Украине.

Родители детей в возрасте до 18 лет, рожденных на временно неподконтрольных Украине территориях, которые еще не получили украинское свидетельство о рождении, теперь могут воспользоваться сервисом еМалятко.

Для этого необходимо:

1. Подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд. Такая категория дел освобождается от уплаты судебного сбора.

2. К заявлению необходимо приложить:
– копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и / или медицинские справки,
– копии паспортов и идентификационных кодов родителей,
– копию свидетельства о браке (при наличии),
– другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

3. С полученным номером судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги еМалятко на портале «Дія».

При получении услуги также доступны:
– присвоение номера налогоплательщика;
– присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР) и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР);
– помощь при рождении ребенка;
– регистрация места жительства ребенка (при условии регистрации одного из родителей в местах, где уже доступна услуга).

Подписать заявление еМалятко нужно своей электронной подписью, а затем получить свидетельство в отделе регистрации актов гражданского состояния в удобное время. Также данные из свидетельства можно будет добавить к документам в приложении «Дія».

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