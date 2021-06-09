Еще 1 385 случаев коронавируса выявили в Украине

За вторник, 8 июня, в Украине выявили 1 385 случая заражения коронавирусом — это на 217 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 6 962 человека, а 77 умерли.



Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 218 039 человек. Из них 2 108 684 пациента выздоровели, а 51 410 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.



Вчера провели 60 620 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.