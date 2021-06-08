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За сутки в Украине выявили чуть более 1 600 случаев коронавируса

08 июня 2021, 08:22

За сутки в Украине выявили чуть более 1 600 случаев коронавируса

За понедельник, 7 июня, в Украине выявили 1 602 случая заражения коронавирусом — это на 1067 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 6 751 человек, а 118 умерли.

Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 216 654 человека. Из них 2 101 722 пациента выздоровели, а 51 333 человека скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Вчера провели 57 566 тестирований.

В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.

За 7 июня 48 161 человек был привит от коронавируса в Украине, сообщил Минздрав. Одну дозу получили 43 137 человек, а вторую дозу и, соответственно, завершили вакцинацию 5024 человека.

Всего в Украине первую дозу вакцины получили 1 284 143 человека. Привито двумя дозами 152 142 человека.

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