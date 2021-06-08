За сутки в Украине выявили чуть более 1 600 случаев коронавируса

За понедельник, 7 июня, в Украине выявили 1 602 случая заражения коронавирусом — это на 1067 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 6 751 человек, а 118 умерли.



Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 216 654 человека. Из них 2 101 722 пациента выздоровели, а 51 333 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.



Вчера провели 57 566 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.



За 7 июня 48 161 человек был привит от коронавируса в Украине, сообщил Минздрав. Одну дозу получили 43 137 человек, а вторую дозу и, соответственно, завершили вакцинацию 5024 человека.



Всего в Украине первую дозу вакцины получили 1 284 143 человека. Привито двумя дозами 152 142 человека.