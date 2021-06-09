Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин заявил, что отрицательно относится к законопроекту о коренных народах Украины

09 июня 2021, 20:25

Путин заявил, что отрицательно относится к законопроекту о коренных народах Украины

Президент РФ Владимир Путин считает некорректным желание украинских властей объявить русский народ некоренным народом Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Говорить о русских как о некоренном народе — это просто некорректно. Это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно».

Путин считает, что этот законопроект разделяет народы Украины на коренные и некоренные, и сравнил с идеями «нацистской Германии».

Он заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских в Украине.

18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506 о коренных народах. Согласно законопроекту, «коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».

Отдельно указано, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Еще по теме

Люди
Владимир Путин
Прочее
коренные народы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
22:37
«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
09:23
«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки
08:35
«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой
все новости
21:12
В Мариуполе на этих выходных откроется центр массовой вакцинации от коронавируса
20:53
«Л-ДНР» изначально не хотели подписывать Минские соглашения – Путин
20:25
Путин заявил, что отрицательно относится к законопроекту о коренных народах Украины
19:49
Украинская сторона в ТКГ: Наши инициативы не встречают реакции
18:59
Зеленский на Донбассе: Обстрелов стало меньше последние 7-10 дней
18:27
«Надеюсь, никто не пожалеет, что не помогли Украине укрепить оборону»: Кулеба – об отказе Германии в поставках оружия
18:07
В СБУ заявили, что обнаружили механизм легализации боевиков в Украине
17:59
Кулеба заявил, что готов к разговору с Лавровым в рамках Нормандского формата
17:48
Ювелирный каталог — настоящий ларец изысканных вещей (реклама)
17:28
Не будет депутатов и сессий горсовета: Что изменится в Славянске с введением ВГА
17:24
На Донбассе за сутки выявили 77 случаев коронавируса
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
17:00
Полиция: С начала года в Донецкой области произошло более 240 случаев домашнего насилия
16:58
Кабмин планирует заменить льготы на проезд денежной компенсацией
16:44
В Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО работает только один человек. Пока без зарплаты
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция