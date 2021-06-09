Путин заявил, что отрицательно относится к законопроекту о коренных народах Украины

Президент РФ Владимир Путин считает некорректным желание украинских властей объявить русский народ некоренным народом Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».



«Говорить о русских как о некоренном народе — это просто некорректно. Это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно».



Путин считает, что этот законопроект разделяет народы Украины на коренные и некоренные, и сравнил с идеями «нацистской Германии».



Он заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских в Украине.

18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506 о коренных народах. Согласно законопроекту, «коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».



Отдельно указано, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы, крымчаки.