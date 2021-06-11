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Под Мариуполем хотят построить ипподром

11 июня 2021, 19:57

Под Мариуполем хотят построить ипподром

В Донецкой области недалеко от Мариуполя планируют построить ипподром. Об этом 11 июня на полях Международного инвестиционного форума «Южная стратегия развития» рассказал председатель Мариупольского районного совета Степан Махсма.

«У нас есть уже определенные наработки. Мы сейчас выбираем место в Мариупольском районе, чтобы начать описывать концепцию. И начать уже этап проектирования ипподрома для развития конной индустрии», — сообщил Махсма телеканалу «Дом».

Он отметил, что скачки — это лишь одна из составляющих, ипподром будет построен для занятий спортсменов, иппотерапии и конных прогулок.

«Основная задача в этом году — прописать концепцию, определиться с местом расположения ипподрома. Очень много критериев для выбора — в частности, это должно быть доступное место, с транспортной развязкой», — добавил Махсма.

После проектирования планируется поиск и привлечение инвесторов, чтобы построить ипподром за счет государственных и частных вливаний.

«Инвесторы, областная власть, местная власть — все аккумулируются в этой идее и работают… Сумма зависит от концепции и от проекта… Концепцию ипподрома можно прописать абсолютно разную — после того, как она будет прописана, будет четко определено направление деятельности данного объекта», — пояснил Махсма.

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