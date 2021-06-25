В Луганской области за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 24 июня, в Луганской области лабораторно подтверждено 10 новых случаев COVID-19, вследствие осложнений умерла 72-летняя женщина из Сватово. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



По три новых случая выявили в Северодонецке и Старобельске, два в Попасной, по одному в Беловодске и Марковке.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 545 человек. Из них выздоровели — 25 334 (40 за последние сутки), лечатся — 271, умерло 940 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11 (при пороговом 60).

Так называемый минздрав группировки «ЛНР» за сутки зарегистрировал 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и две смерти. По состоянию на 25 июня там признали 5 083 случая заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели и выписаны 4 440 пациентов, скончались 473 человека.