Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Подтвердил возможность: В Офисе президента прокомментировали заявление Путина о встрече с Зеленским

30 июня 2021, 16:29

Подтвердил возможность: В Офисе президента прокомментировали заявление Путина о встрече с Зеленским

Заявление президента России Владимира Путина о том, что он не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает возможность таких переговоров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что любые публичные заявления на уровне глав государств – это, в том числе, и попытка получить определенное преимущество.

«Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины – из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки», – сказал Подоляк.

Он также отметил, что активность Путина так или иначе касается вопроса возможной встречи с Зеленским, и это явно свидетельствует о важности темы для него. По мнению советника главы Офиса президента, очевидно, что есть связанные с Украиной вопросы, которые Путин сам хотел бы обсудить.

«Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что на самом деле происходит у нас», – добавил Подоляк.

Он также обратил внимание на то, что Путин заявил о домашнем аресте нардепа Виктора Медведчука якобы в преддверии избирательной кампании, хотя в Украине не намечаются выборы.

«Таким образом, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны на Донбассе», – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 30 июня прокомментировал возможность встречи с президентом Украины. Путин считает, что Зеленский «отдал свою страну под полное внешнее управление», но все же допустил встречу.

Читайте также:

Путин обеспокоился «военным освоением» Украины

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:55
«ДНР» передала Харцызский трубный завод в «государственное управление»
15:53
Путин сообщил, сколько Россия передала доз вакцины в ОРДЛО
11:49
«ДНР» сообщила о 129 новых случаях ковида и 11 смертях
11:17
«ЛНР»: Непогода оставила без электроэнергии более 5,3 тысяч абонентов
10:38
Под новые санкции СНБО попали мертвые деятели «ДНР» и российский генерал
09:37
«ЛНР»: Еще 44 заболевших и трое умерших от коронавируса
23:00
Наблюдатели ОБСЕ столкнулись с агрессией боевиков на Донетчине
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июня
19:03
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
18:33
Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию: Подробности
17:54
Боевики ограничили передвижение ОБСЕ на юге Донетчине и у границы на Луганщине
17:22
«Суд ДНР» вынес приговоры трем обвиняемым в покушении на члена «Донецкой республики»
12:20
«ДНР»: Еще 129 заболевших и 10 умерших от коронавируса
10:52
«ДНР» вывела комбинат в Докучаевске из-под управления «Внешторгсервиса»
09:47
В «ДНР» посетовали, что новое повышение тарифов не покроет потребности коммунальщиков
все новости
16:55
«ДНР» передала Харцызский трубный завод в «государственное управление»
16:42
В селе под Мариуполем ураганный ветер повредил крыши 15 жилых домов
16:29
Подтвердил возможность: В Офисе президента прокомментировали заявление Путина о встрече с Зеленским
15:57
Выезд из ОРДЛО через Россию: Список причин гуманитарного характера, за которые не оштрафуют
15:53
В СБУ заявили о задержани в Киеве боевика «ЛНР»
15:53
Путин сообщил, сколько Россия передала доз вакцины в ОРДЛО
15:27
Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания
15:16
«ДНР» не собирается проводить обязательную вакцинацию
14:59
Красный Крест отправил очередной гуманитарный груз через КПВВ «Счастье»
14:38
Резников: США могут присоединиться к переговорам по Донбассу не только через Нормандский формат
14:16
В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после перенесенной им операции 
13:45
С начала года тестирование на коронавирус на КПВВ прошли более 39 тысяч человек
13:32
Путин обеспокоился «военным освоением» Украины
13:22
Украинские COVID-сертификаты уже проходят аудит Еврокомиссии – Шмыгаль
13:02
Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России
все новости
ВИДЕО
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция