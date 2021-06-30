Подтвердил возможность: В Офисе президента прокомментировали заявление Путина о встрече с Зеленским

Заявление президента России Владимира Путина о том, что он не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает возможность таких переговоров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».



Он отметил, что любые публичные заявления на уровне глав государств – это, в том числе, и попытка получить определенное преимущество.



«Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины – из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки», – сказал Подоляк.



Он также отметил, что активность Путина так или иначе касается вопроса возможной встречи с Зеленским, и это явно свидетельствует о важности темы для него. По мнению советника главы Офиса президента, очевидно, что есть связанные с Украиной вопросы, которые Путин сам хотел бы обсудить.



«Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что на самом деле происходит у нас», – добавил Подоляк.



Он также обратил внимание на то, что Путин заявил о домашнем аресте нардепа Виктора Медведчука якобы в преддверии избирательной кампании, хотя в Украине не намечаются выборы.



«Таким образом, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны на Донбассе», – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 30 июня прокомментировал возможность встречи с президентом Украины. Путин считает, что Зеленский «отдал свою страну под полное внешнее управление», но все же допустил встречу.