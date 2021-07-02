В Украине прививку от коронавируса сделали уже два миллиона человек

За время прививочной компании в Украине уже более двух миллионов человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Так, уже привито 2 001 132 человека, из них получили первую дозу — 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок от коронавируса.



За вчерашний день, 1 июля, в Украине было привито 90 959 человек. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы — 55 487 человек.



В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1 546 прививочных пунктов и 22 центра вакцинации.



В лист ожидания вакцинации записались 765 181 человек.



Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 25 февраля.