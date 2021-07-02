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В Украине прививку от коронавируса сделали уже два миллиона человек

02 июля 2021, 10:48

В Украине прививку от коронавируса сделали уже два миллиона человек

За время прививочной компании в Украине уже более двух миллионов человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Так, уже привито 2 001 132 человека, из них получили первую дозу — 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок от коронавируса.

За вчерашний день, 1 июля, в Украине было привито 90 959 человек. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы — 55 487 человек.

В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1 546 прививочных пунктов и 22 центра вакцинации.

В лист ожидания вакцинации записались 765 181 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 25 февраля.

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