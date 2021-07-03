Остается право штрафовать: Нардеп объяснил нюанс закона об отмене штрафов при выезде из ОРДЛО через Россию

Принятый парламентом закон об отмене штрафов при выезде из неподконтрольных Украине районов Донбасса через Россию не принесет большого изменения ситуации, поскольку он не предусматривает их полную отмену. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов в своем видеоблоге.



Он отметил, что принятый закон предусматривает отмену штрафа только в случае наличия гуманитарных причин, утвержденных Кабинетом министров. Речь идет о причинах, которые были основанием для пропуска через КПВВ, даже когда КПВВ не работают.



«Учеба, поступление в вуз, восстановление семьи, лечение – должны быть документы с обоснованием, и при наличии этих документов тебя не штрафуют. Минус заключается в том, что не всегда можно собрать документы, это может быть проблемой. Во-вторых, у пограничников остается право штрафовать или не штрафовать, определять – хватит документов или нет, поэтому остается возможность принятия решения на свое усмотрение, что может служить поводом для коррупции в том числе. Так быть не должно», – пояснил свою точку зрения Магомедов.



Нардеп подчеркнул, что другой законопроект №5405, который он и группа депутатов продвигают с осени прошлого года, предусматривает полную отмену штрафов.



«По логике закона, который продвигаем мы с коллегами, жители неподконтрольных территорий вообще не должны объяснять причину, по которой они едут. Они едут сюда, потому что это их страна. Одного желания должно быть достаточно, потому что к нам едут люди, которых хоть что-то с Украиной связывает, и штрафовать их по приезду на родину – это никуда не годится. Эту позицию нужно донести до международных организаций, потому что они думают, что уже все хорошо, штрафы отменены, поэтому приходится им объяснять, что это немного не так», – говорит Магомедов.



Он добавил, что работу над этим законопроектом будут продолжать, чтобы довести его до голосования в зале Верховной Рады.

Верховная Рада Украины 29 июня приняла закон, которым отменяются штрафы за выезд из отдельных районов Донецкой и Луганской областей через Россию. В документе есть два главных условия: штрафы отменяются временно – на период карантина или блокирования КПВВ; штрафы не применяются, только если нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров Украины.