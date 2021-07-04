Более 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За субботу, 3 июля, в Украине выявили 377 случаев заражения коронавирусом, что на 328 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 526 человек, а 10 умерли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 237 553 человек. Из них выздоровели 2 171 182 пациента, а 52 470 человек умерли.



Вчера провели 27 979 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.