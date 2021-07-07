«ЛНР»: 37 новых случаев коронавируса и трое умерших

За минувшие сутки, 6 июля, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусом. При этом трое ранее заболевших умерли, а 21 пациент выздоровел.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии в ОРЛО подтвердили 5 319 заболевших ковидом. Из них 4 572 пациента выздоровели, а 491 человек умер.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.