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Жителя Северодонецка приговорили к 8 годам тюрьмы за сбор секретных данных для ФСБ

21 июля 2021, 12:58

Жителя Северодонецка приговорили к 8 годам тюрьмы за сбор секретных данных для ФСБ

Лисичанский городской суд приговорил жителя Северодонецка к 8 годам лишения свободы за сбор секретных данных для российской спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что в 2018 году мужчина был завербован сотрудниками «министерства государственной безопасности ЛНР» под кураторством ФСБ России. Он должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. По данным следствия, для этого мужчина наладил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом «секретно». За денежное вознаграждение он предложил военным предоставить секретную документацию о современном ракетном комплексе.

Мужчину задержали в мае 2020 года во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ имитационной документации. При выполнении задания он должен был получить 10 тыс долларов США.

Его осудили к 8 годам тюрьмы по статье «государственная измена» (часть 1 статья 111 Уголовного кодекса).

Отмечается, что обвиняемый получил такое наказание в связи с тем, что активно способствовал раскрытию преступления.

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