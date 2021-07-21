Жителя Северодонецка приговорили к 8 годам тюрьмы за сбор секретных данных для ФСБ

Лисичанский городской суд приговорил жителя Северодонецка к 8 годам лишения свободы за сбор секретных данных для российской спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что в 2018 году мужчина был завербован сотрудниками «министерства государственной безопасности ЛНР» под кураторством ФСБ России. Он должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. По данным следствия, для этого мужчина наладил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом «секретно». За денежное вознаграждение он предложил военным предоставить секретную документацию о современном ракетном комплексе.



Мужчину задержали в мае 2020 года во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ имитационной документации. При выполнении задания он должен был получить 10 тыс долларов США.



Его осудили к 8 годам тюрьмы по статье «государственная измена» (часть 1 статья 111 Уголовного кодекса).



Отмечается, что обвиняемый получил такое наказание в связи с тем, что активно способствовал раскрытию преступления.