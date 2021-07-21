Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину и выполнение Минских соглашений

Канцлер Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В беседе речь шла об Украине, сообщает пресс-служба правительства Германии.



«Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток – 2"», – говорится в сообщении.



Также отмечается, что обсуждались «двусторонние вопросы».

Агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что США и Германия близки к сделке по российскому газопроводу «Северный поток – 2» и гарантиям Украине, со ссылкой на текст проекта соглашения.



В частности, в черновом варианте указывается, что Германия будет использовать рычаги воздействия для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году. Соглашение предусматривает, что если Россия попытается использовать газ в качестве оружия или совершить агрессию против Украины, Германия примет меры сама, одновременно настаивая на принятии мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения российского экспорта энергоносителей.