Суд на Донетчине оправдал начальницу ЦНАПа, которую обвиняли во взяточничестве

Славянский горрайонный суд Донецкой области оправдал начальницу Центра предоставления административных услуг города Николаевка, обвиняемую в получении взятки при выдаче загранпаспортов. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор суда.



По версии обвинения, чиновница требовала и получила взятку За срочное изготовление загранпаспортов для 10 человек — по 1500 гривен за каждый.



Оформлением паспортов занимался бригадир, который и стал заявителем. В суде он пояснил, что обвиняемая потребовала заплатить 1500 гривен за паспорт, при этом сумму в 15 000 гривен не называла и ее он вписал в заявление по подсказке работника полиции.



Отвечая на вопрос, заявитель не смог точно подтвердить, что женщина говорила именно о сумме в 1500 гривен, а не 1050 гривен — являющейся официальным платежом за срочное изготовление паспорта.



По версии обвинения, чиновница подняла бумажку на своем столе и посетитель положил деньги, после чего они вышли из ее кабинета. Однако момент передачи средств не зафиксирован негласными следственными действиями.



Сама обвиняемая вину отрицала и убеждала, что денег при ней заявитель на стол не ложил, а просто зашел поговорить. Затем они вдвоем вышли из кабинета и пошли на первый этаж, а дверь в кабинет начальницы остались открыты. Как пояснила обвиняемая, она планировала забрать на первом этаже некоторые документы и вернуться в свой кабинет. Но там ее уже ждали правоохранители, в сопровождении которых она зашла в кабинет, где на столе якобы были найдены деньги.



После отсмотра видео, суд отметил, что дверь в кабинет была открыта и в момент, когда работники полиции и обвиняемый подходили в кабинет, там находился человек в синей куртке.



В судебном заседании прокурор не опроверг, что лицо в синей куртке фактически имело доступ в кабинет.

Записями обвиняемой и заявителя вымогательство взятки также не подтверждается.



Кроме того, начальница ЦНАП не имела полномочий по оформлению и выдаче паспортов. Обвиняемая не имела ключей доступа к базе с документами и на их отправления не влияла. Специалисты Центра отрицали получения от руководителя любых указаний.



Все десять граждан получили паспорта, но за границу так и не уехали. Им обещали работу в России, но после задержания начальницы ЦНАПа, заявитель сообщил, что из-за карантина выезда не будет. В тоже время сам заявитель оплатил официальные платежи за изготовление паспортов. После вступления приговора в законную силу заявителю вернут 15 000 гривен.