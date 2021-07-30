В Донецкой области ковидом заболели еще 69 человек

За минувшие сутки, 29 июля, в Донецкой области выявили 69 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области COVID-19 диагностировали у 91 594 человек. Из них 88 628 пациентов выздоровели, а 2 391 человек скончался.

В четверг первую дозу вакцины от ковида на Донетчине получил 3 291 человек. Получили вторую дозу 2 857 человек.



Всего в регионе первую прививку сделали 124 666 человек, а вторую и завершили вакцинацию — 80 950 желающих.