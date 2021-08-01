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Правозащитница рассказала, сколько жителей ОРДЛО были оштрафованы за выезд через Россию

01 августа 2021, 15:42

Правозащитница рассказала, сколько жителей ОРДЛО были оштрафованы за выезд через Россию

До момента вступления закона об отмене штрафов для жителей отдельных районов Донбасса за выезд через Россию за нарушение этого порядка было оштрафовано как минимум 33 тысячи человек. Такие данные сообщила ведущая юристка по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Татьяна Лузан в эфире «UA: Українське Радіо».

Штрафы за нарушение порядка въезда / выезда с временно оккупированных территорий, когда жители ОРДЛО выезжают не через КПВВ на линии соприкосновения, предусмотрены ст. 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях.

«В 2019 году количество людей, которых оштрафовали по ст. 204-2 КУоАП, составляло всего около 5 тысяч человек, уже в 2020 году их стало почти 12 тысяч, а всего за первые четыре месяца 2021 года на более 16 тысяч человек были наложены штрафы за нарушения», – рассказала правозащитница.

Она подчеркнула, что свобода передвижения – это международный стандарт прав человека, который должна обеспечивать и Украина.

«Он закреплен и в Международном пакте о гражданских и политических правах, и в Европейской Конвенции по правам человека, которые ратифицированы Украиной. Согласно этим документам Украина должна гарантировать свободу передвижения. Хотя и международные акты предусматривают возможности ограничения этой свободы, они должны отвечать принципу пропорциональности. То есть мы сейчас находимся в ситуации, когда не только есть проблема с COVID-19, но и с блокировкой КПВВ оккупационными властями. Такие сложные условия обусловили необходимость внесения изменений в действующее законодательство для обеспечения свободы передвижения граждан Украины. К тому же люди никогда не собирались сознательно нарушать закон и тем более преодолевать для этого 1200 километров», – отметила Татьяна Лузан.

Она добавила, что украинская власть открыта для обеспечения пересечения КПВВ, и только группировки «Л-ДНР», используя ковид как повод, блокируют КПВВ и ограничивают свободу передвижения граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Верховная Рада приняла законопроект №5478 об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за выезд через Россию 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту. Глава государства подписал закон 22 июля, и с 24 июля он вступил в силу.

Документом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с неподконтрольной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров.

Список обстоятельств гуманитарного характера можно посмотреть здесь.

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