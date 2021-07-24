Закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию вступил в силу

Закон, который освобождает от штрафов жителей временно неподконтрольных территорий, вынужденно въезжающих в Украину через Россию, сегодня вступил в силу.



«К гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не применяются административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров Украины», – говорится в документе.



Список обстоятельств гуманитарного характера можно посмотреть здесь.



При этом правозащитники обращают внимание, что этот перечень не исчерпывающий, и если человек может доказать, что была необходимость пересечь государственную границу (желательно документально), то такое основание также потенциально может рассматриваться как причина гуманитарного характера.



Кроме того, даже после вступления в силу закона решение штрафовать человека или нет в каждом конкретном случае – все равно остается за работниками Госпогранслужбы.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5478 еще 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту. Глава государства подписал закон 22 июля.