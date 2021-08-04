В ГПСУ объяснили, затронет ли ужесточение правил самоизоляции едущих из ОРДЛО через Россию

Люди, которые въезжают в Украину из России должны сами доказать, что не находились в этой стране больше 7 дней. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.



С 5 августа начнет действовать постановление правительства Украины, которое ужесточает правила въезда через государственную границу и КПВВ на Донбассе из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Дельта».



В частности, для прибывших из России и Индии людей, которые находились на территории этих стран более 7 дней в течение последних двух недель, будет действовать обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.



«НД» поинтересовались у спикера Госпогранслужбы, касается ли это нововведение жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вынужденно едут через Россию в отсутствии возможности проехать через КПВВ на линии соприкосновения.



«Нужно учитывать, что в решении правительства написано о тех гражданах, которые едут из России и Индии, где их срок пребывания был 7 суток из последних 14. Поэтому люди должны сами доказать, что они не находились на территории этих стран дольше, чем указанный срок», — ответил Демченко.