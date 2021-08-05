Вступил в силу закон о внеочередном пропуске через КПВВ людей с инвалидностью

Закон, который дает право на внеочередной пропуск людей с инвалидностью через государственную границу и контрольные пункты въезда / выезда на Донбасе и админгранице с Крымом, вступил в силу сегодня, 5 августа. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» 3 августа.



В частности, согласно закону, люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на внеочередной пропуск через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда / выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).