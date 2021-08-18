Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время

18 августа 2021, 11:07

«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время

Группировка «ЛНР» не планирует менять правила пересечения КПВВ «Станица Луганская» на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией. Об этом заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

«По мере изменения эпидобстановки возможны изменения в ограничении на передвижение, но в данный момент предпосылок к этому нет», — сказал он в интервью ТАСС.

Въезд и выезд людей, которые имеют регистрацию по месту жительства на подконтрольной «ЛНР» территории, осуществляется по документам, подтверждающим прописку, не чаще одного раза в месяц.

Людей с пропиской на подконтрольной украинской власти территории «ЛНР» пропускает на въезд по основаниям гуманитарного характера (лечение, учеба, уход за родственниками, получение денежной помощи). При этом пропуск осуществляется по спискам. Детальнее об этом можно почитать здесь

Еще по теме

Организации
ЛНР
Люди
Леонид Пасечник
Прочее
Ситуация на КПВВ коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
«ДНР» зарегистрировала более 300 новых случаев коронавируса. 31 пациент умер
11:07
«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время
10:15
В Москве продлили арест бывшему главе «Миндоходов ДНР» Тимофееву. Его обвиняют в мошенничестве
09:36
Почти 100 заболевших и 11 смертей: статистика «ЛНР» по коронавирусу за сутки
09:09
«ЛНР»: В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 августа
20:49
Авария в Уренгое: «ДНР» объяснила причину подорожания топлива на заправках
17:04
На Донбассе беспилотники ОБСЕ попали под обстрел над позициями боевиков
13:14
«ДНР»: 460 заболевших и 34 умерших от ковида за сутки
10:02
С многоэтажки в Горловке убрали десятки тонн стройматериалов после обрушения кровли
09:43
«ЛНР»: От коронавируса за сутки умерли 13 человек
09:14
В ОБСЕ узнали подробности ранения женщины в Голубовском
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 августа
20:10
«ДНР» проведет массовые мероприятия в Донецке ко Дню города, несмотря на ситуацию с коронавирусом
12:44
Боевики на Донбассе требуют от ОБСЕ согласовывать визиты
все новости
13:17
На Луганщине за сутки ковидом заболели 65 человек, один умер
13:16
В Луганской области в ходе обстрела получила ранения жительница Золотого-4
12:26
Разумков созывает внеочередную сессию Рады из-за «Крымской платформы»
11:55
«ДНР» зарегистрировала более 300 новых случаев коронавируса. 31 пациент умер
11:21
ОБСЕ: С начала года на Донбассе от мин пострадали 35 человек
11:07
«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время
11:02
Полицейского из Енакиево, который перешел на сторону «ДНР», заочно осудили на 10 лет
10:15
В Москве продлили арест бывшему главе «Миндоходов ДНР» Тимофееву. Его обвиняют в мошенничестве
09:36
Почти 100 заболевших и 11 смертей: статистика «ЛНР» по коронавирусу за сутки
09:21
На Донетчине за двое суток умерли четыре пациента с ковидом
09:09
«ЛНР»: В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина
08:16
Почти полторы тысячи заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:13
За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины, есть раненый
07:50
Назначен временный главный тренер сборной Украины по футболу
23:51
«Шахтер» обыграл «Монако» на выезде в квалификации Лиги чемпионов
все новости
ВИДЕО
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция