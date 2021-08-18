«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время

Группировка «ЛНР» не планирует менять правила пересечения КПВВ «Станица Луганская» на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией. Об этом заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



«По мере изменения эпидобстановки возможны изменения в ограничении на передвижение, но в данный момент предпосылок к этому нет», — сказал он в интервью ТАСС.



Въезд и выезд людей, которые имеют регистрацию по месту жительства на подконтрольной «ЛНР» территории, осуществляется по документам, подтверждающим прописку, не чаще одного раза в месяц.



Людей с пропиской на подконтрольной украинской власти территории «ЛНР» пропускает на въезд по основаниям гуманитарного характера (лечение, учеба, уход за родственниками, получение денежной помощи). При этом пропуск осуществляется по спискам. Детальнее об этом можно почитать здесь.