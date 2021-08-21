В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт

В Донецке, который с 2014 года контролирует группировка «ДНР», на данное время не работают почти все шахты, а горняки массово уезжают в Россию. Об этом рассказал председатель «Донецкого профсоюза работников углепрома», «депутат народного совета ДНР» Геннадий Ковальчук телеграм-каналу «Донбасс решает».



Ковальчук констатировал, что в Донецке относительно полноценно работает только шахта имени Скочинского, где действует два участка, а также продолжает функционировать одна лава шахты имени Засядько.



Кроме того, не закрыта шахта имени Челюскинцев, но в ней уже больше года не добывают уголь. При этом местные «власти» заявляют о планах запустить в сентябре новую лаву.



«Отток кадров произошел колоссальный. Людей не хватает. Очень много наших ребят и на Севере, и в Москве на метрострое», – рассказал Ковальчук.



По его словам, в России шахтерам платят в несколько раз больше, чем в Донецке, где только немногие из горняков получают около 40 тысяч рублей (порядка 14,8 тысяч гривен по местному курсу валют).

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