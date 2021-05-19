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Мэр Краматорска показал огромный котлован для 80-метрового флагштока под флаг Украины

19 мая 2021, 19:08

Мэр Краматорска показал огромный котлован для 80-метрового флагштока под флаг Украины

В Краматорске установят самый большой на Донетчине флаг Украины В Краматорске установят самый большой на Донетчине флаг Украины

В парке «Юбилейный» Краматорска идут работы по строительству 80-метрового флагштока, где разместят флаг Украины. Сегодня городской голова Александр Гончаренко и заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников посетили место строительства.

«Область планирует завершить флагшток к 23 августа, задача города – провести облагораживание прилегающей территории и реконструировать две основные аллеи», – сообщил мэр Краматорска на своей Facebook-странице и опубликовал фото места, где вскоре появится огромный украинский флаг.

Проект по установке самого большого на Донетчине флага Украины финансирует Донецкая облгосадминистрация, примерная стоимость проекта составляет 12 миллионов гривен. Сюда входит фундамент под флагшток, установка флагштока и флага, обустройство механизированной системы подъема флага. 

Благоустройство территории парка вокруг флага финансируется из городского бюджета.

Ранее в интервью «Кramatorsk Post» городской голова Александр Гончаренко сказал, что решение об установке флага принималось на уровне ОГА и президента. 

«Очень сильно за право установки флагштока боролся Мариуполь. В Киеве прислушались к аргументам нашего главы ДонОГА. Я тоже считаю, что отдавать его Мариуполю было бы неправильно. Этот флаг подчеркнет статус Краматорска как областного центра. Тем более, что здесь находится ОГА», – отметил городской голова.

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