Более 600 заболевших COVID-19 на Донбассе, 13 человек умерли

За сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировали 364 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается в системе мониторинга распространения коронавируса.



Кроме этого, умерли шестеро заболевших ранее.



С начала пандемии зафиксировано 96 097 случаев COVID-19, из которых 91 281 человек выздоровел, 2529 — умерли от осложнений.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории COVID-19 подтвердили еще у 273 человек. Семь пациентов умерли.



За все время исследований выявлено 30 529 случаев болезни: 27 281 пациент выздоровел, 1037 — умерли.