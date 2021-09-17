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Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

17 сентября 2021, 21:51

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором отображена стратегия военной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ №473/2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года президент подписал сегодня, 17 сентября.

Согласно документу, военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям. Одно из них — обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

«В Стратегическом оборонном бюллетене Украины сформулированы цель и видение сил обороны образца 2030 года, согласно которому силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности», — пояснили в Офисе президента.

На основе Стратегического оборонного бюллетеня будут разработаны государственные целевые программы, а также другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны.

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