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Несколько школ Луганска перешли на дистанционное обучение

20 сентября 2021, 16:25

Несколько школ Луганска перешли на дистанционное обучение

Пять луганских средних общеобразовательных школ с понедельника, 20 сентября, перешли на дистанционный формат обучения. Причиной стал превышенный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщили в так называемой «мэрии» Луганска, подконтрольной группировке «ЛНР».  

На дистанционное обучение перешли школы №№ 22, 23, 54, 55 и 67.

Кияшко уточнила, в дистанционном режиме школьники будут обучаться в течение двух недель.

Остальные общеобразовательные учреждения работают в прежнем графике, который тоже предусматривает карантинные ограничения.

За прошедшие сутки, 19 сентября, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 13 смертей от коронавируса.

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