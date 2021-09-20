Несколько школ Луганска перешли на дистанционное обучение

Пять луганских средних общеобразовательных школ с понедельника, 20 сентября, перешли на дистанционный формат обучения. Причиной стал превышенный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщили в так называемой «мэрии» Луганска, подконтрольной группировке «ЛНР».



На дистанционное обучение перешли школы №№ 22, 23, 54, 55 и 67.



Кияшко уточнила, в дистанционном режиме школьники будут обучаться в течение двух недель.



Остальные общеобразовательные учреждения работают в прежнем графике, который тоже предусматривает карантинные ограничения.

За прошедшие сутки, 19 сентября, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 13 смертей от коронавируса.