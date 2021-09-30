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Ковид на неподконтрольной Донетчине: более 800 новых случаев

30 сентября 2021, 13:19

Ковид на неподконтрольной Донетчине: более 800 новых случаев

За среду, 29 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 807 заболевших коронавирусной болезнью. От осложнений, вызванных вирусом умер 41 человек.

С начала пандемии группировка «ДНР» признала 67 201 случай заболевания COVID-19. Из них 52 471 человек выздоровел, летальных случаев — 4 875. Продолжают болеть 9 855 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 317 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 158 пациентов. Всего на лечении находится 3716 пациентов с пневмониями, из них 1098 на кислородной поддержке (+100 за сутки).

Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом на временно оккупированных территориях.

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