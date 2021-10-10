Помилованных Зеленским осужденных бывших украинских военных освободили

Согласно указу о помиловании президента Украины Владимира Зеленского был освобожден 31 участник боевых действий, ранее они были осуждены за преступления легкой и средней степени тяжести.



Об этом сообщила глава «консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины», советник руководителя Офиса президента Елена Вербицкая в Facebook.



«Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме!», — написано в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного. Отмечается, что освободить решили только тех, кто не совершал тяжких преступлений и имеет «заслуги перед государством».