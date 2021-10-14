Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен прокомментировал задержание украинскими военными боевика группировки «ЛНР» с символикой СЦКК.



«Участники встречи [Трехсторонней контактной группе] были проинформированы о инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое — Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», — приводит слова Киннунена пресс-служба ОБСЕ.

13 октября оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала боевика группировки «ЛНР». Как сообщили в украинской делегации в ТКГ, группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций ВСУ в районе Золотого.



В «ЛНР» же утверждают, что украинские военные «применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен».