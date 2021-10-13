«Напали на обезоруженного»: Группировка «ЛНР» потребовала освободить своего боевика

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник потребовал освободить задержанного украинской стороной «представителя ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным. Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева, которые мы склонны считать актом терроризма», — цитирует Пасечника сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Он изложил свою версию событий, в результате которых украинскими военными был задержан боевик «ЛНР».



Пасечник утверждает, что «применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен».



«При этом Киев прекрасно знает, что нахождение вооруженных людей на данном участке — контрольном пункте въезда-выезда ("Первомайск — Золотое") — категорически запрещено» — подчеркнул глава «ЛНР».



Он также заявил, что за несколько часов до инцидента «вооруженные формирования Украины» якобы открыли огонь по школе поселка Золотое-5, «снова повредив остекление».

13 октября оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала боевика группировки «ЛНР». Как сообщили в украинской делегации в ТКГ, группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ в районе Золотого.



Опергруппой ВСУ был задержан военнослужащий Косяк Андрей Валентинович, 1978 г.р., который является уроженцем Алчевска Луганской области. Паспорт гражданина РФ он получил в феврале 2020 года. У задержанного изъяли оружие и боеприпасы. Кроме того, он подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году умышленного убийства.