Коронавирус в Донецкой и Луганской областях: 1 029 новых случаев за сутки

В Донецкой и Луганской областях за прошлые сутки, 14 октября, выявили еще 1 029 заболевших коронавирусом.



По данным Луганской облгосадминистрации, в области за сутки заболели 213 человек, от осложнений умерла 54-летняя жительница Станицы Луганской.



Новые случаи заражения выявили в Лисичанске — 76, Сватово — 65, Кременной — 39, Станице Луганской — 37, Попасной — 25, Рубежном — 18, Марковке, Новопскове, Троицке — по одному.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 40 185 жителей области. Из них выздоровели — 30 144 (в том числе за последние сутки — 125), умерли — 1 277.



В Донецкой области, согласно информации министерства здравоохранения, за сутки выявили 816 новых случаев ковида. При этом выздоровели 67 человек, а трое больных умерли.



Всего на Донетчине за период пандемии коронавирусом заразились 112 305 человек. Из них 96 779 пациентов выздоровели, а 2 848 — умерли.

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