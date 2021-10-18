СБУ на Донбассе обнаружила боевые схроны диверсантов группировок «Л/ДНР»

СБУ в Донецкой области обнаружила схроны со взрывчаткой, оружием и снарядами. Об этом сообщила пресс-служба службы безопасности.
Как отмечается, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР» для совершения диверсий на территории региона. Тайник с арсеналом оружия обнаружен в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.
При осмотре тайника правоохранители изъяли:
Кроме того, подобный тайник обнаружили и в Херсонской области.