Савченко вручили подозрение за попытку попасть в Украину с поддельным ковид-сертификатом

Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере вручены подозрения за использование поддельных COVID-сертификатов, с которыми они пытались попасть в Украину. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.



«Надежды Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин», — заявил он.



Министр отметил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Только в течение этой недели по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств.



Монастырский также призвал граждан вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, бывшая народная депутатка Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались попасть в Украину по поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Поддельные документы заметили в аэропорту «Борисполь».