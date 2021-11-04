Пункт пропуска в Луганской области попал под минометный обстрел

В Луганской области был обстрелян КПВВ «Золотое», который на данный момент не работает. В штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что незаконные вооруженные формирования обстреляли «Золотое» в семь часов вечера, 4 ноября, из миномета калибра 82 мм.



В результате указанного обстрела повреждены фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.



Украинские военнослужащие обратились в ОБСЕ, чтобы наблюдатели дали оценку нарушениям режима тишины.



О пострадавших не сообщается.

Пункт пропуска «Золотое» на данный момент не работает, так как со стороны незаконных вооруженных формирований не осуществляется пропуск людей. Украинская сторона обустроила КПВВ и готова принимать людей на въезд-выезд с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.